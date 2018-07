Appendino, Torino candidata Giochi forte

(ANSA) - TORINO, 29 LUG - "Torino e le sue montagne hanno le carte in regola ed i numeri per essere la candidatura più forte secondo i nuovi principi del Cio". Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, alla vigilia dell'incontro col Coni che mercoledì deve scegliere la candidata italiana ad ospitare i Giochi invernali del 2026.

"Oltre ad essere una location già strutturata - aggiunge -, è in linea con il protocollo ambientale del CIO '2020 the New Norm', che traccia le linee guida per la massima sostenibilità ambientale, economica e sociale per gli eventi olimpici. Poter riusare gli impianti per un secondo evento olimpico è, senza dubbio, il più grande valore aggiunto. Non vi saranno i cantieri impattanti del 2006 e gli eventi sportivi potranno essere testati con oltre 2 anni di anticipo, a partire dal 2024, con evidenti benefici sportivi e territoriali".

Non di minore importanza la logistica stradale, conclude Appendino, sostenendo che Torino ha "tutto ciò che serve ed è chiesto dal Cio, come candidatura ideale".