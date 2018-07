Boxe:tricolore Supermedi,vince DeCarolis

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - L'ingegnere Roberto 'The Hammer' Cocco non ce l'ha fatta a conquistare il titolo italiano dei pesi supermedi per dedicarlo alla memoria di Sergio Marchionne.

Torinese di 41 anni, Cocco lavora in FCA come 'interior feasibility manager' e fa il pugilato (è professionista da dodici anni) "soprattutto per passione". Oggi sul ring dello stadio del baseball nel Cpo Giulio Onesti di Roma a batterlo è stato l'ex campione del mondo Giovanni De Carolis, impostosi con verdetto unanime (100-90, 100-89, 99-90) al termine delle dieci riprese dell'incontro. Il match clou della riunione targata Spagnoli&Sabbatini è stato spettacolare, con i due pugili che se le sono date di santa ragione e con Cocco che ha dimostrato un notevole coraggio non tirandosi mai indietro, anche quando è stato sull'orlo del Ko. "Volevo vincere per dedicare il titolo a Marchionne - ha detto Cocco dopo l'incontro - per via degli insegnamenti che ci ha dato, di seguire un ideale e non arrendersi mai. Ho dato una risposta a chi dice che sono vecchio".