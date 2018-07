Tav: industriali Torino,valzer allibisce

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - "Siamo allibiti di fronte al valzer di posizioni sul futuro della Tav, portato avanti dagli esponenti dell'Esecutivo. Siamo fortemente preoccupati dall'inquietante piega che sta prendendo la situazione, a fronte anche delle ultime dichiarazioni del premier Conte, che annuncerebbero uno stop al progetto". Lo afferma il presidente degli industriali di Torino, Dario Gallina. "Bloccare la Tav sarebbe un gesto autolesionistico, una disgrazia. Tornare indietro non si può e non si deve".

"Le conseguenze sarebbero drammatiche - afferma Gallina - a riflettere sulle conseguenze di possibili scelte sconsiderate.

Così si svende il futuro del Nord industriale italiano. La posta in gioco è una piattaforma di crescita che parla agli interessi economici dell'intero Paese, oltre che il suo stesso futuro. Lo stop di un'opera così importante per tutto il Nord Italia comporterà un blocco degli investimenti e sarà ben difficile che nuovi operatori economici scelgano il nostro territorio".