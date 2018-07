EI, consegnate laure Ufficiali 195esimo

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - Sono state consegnate oggi a Torino, al Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito, le Lauree Specialistiche in Scienze Strategiche al Comando agli Ufficiali del 195/o corso.

Rivolgendosi ai neolaureati, il Generale di Corpo D'Armata Giovanni Fungo ha sottolineato l'unicità del sistema formativo torinese "nel quale Esercito ed istituzioni Accademiche operano in stretta sinergia garantendo una proposta didattica moderna, flessibile e come tale di grande interesse anche per i numerosi studenti civili attratti da possibili sbocchi professionali nei settori della sicurezza, difesa e cooperazione internazionale".

Alla cerimonia erano presente anche il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Salvatore Farina, il Comandante per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Pietro Serino, e il Presidente della Scuola Universitaria Interfacoltà di Scienze Strategiche (Suiss) Edoardo Greppi.