Compagnia San Paolo, Anfossi segretario

(ANSA) - TORINO, 27 LUG - E' un fisico quarantenne, torinese, da cinque anni nella società, il manager che la Compagnia di San Paolo, principale azionista di Intesa Sanpaolo, ha scelto per il dopo Gasteldo. Alberto Anfossi, 40 anni, laureato con lode in Fisica presso l'Università di Torino, ha conseguito un Dottorato di Ricerca in Fisica presso il Politecnico di Torino e ha iniziato la sua carriera come ricercatore post-doc nel campo della meccanica statistica quantistica.

Dopo aver conseguito un Master in Economia presso il Collegio Carlo Alberto ha lavorato presso Politecnico di Torino, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Collegio Carlo Alberto, supportando i gruppi di ricerca nell'attrazione di fondi competitivi e nella gestione dei finanziamenti. Entrato nel Consorzio Compagnia di San Paolo Sistema Torino nel 2013 come responsabile dell'area Fund Raising nel maggio 2016 ne è stato nominato Direttore. È Innovation Manager del Fondo Ricerca e Innovazione di Equiter.