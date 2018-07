(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Domani ci attende un test di buon livello, giocheremo col 4-4-2. In porta un tempo a testa per Szczesny e Perin, sulle fasce Cancelo e Beruatto. In mezzo devo decidere chi affiancherà Chiellini. Poi ci saranno Pjanic, Khedira, Marchisio, Bernardeschi, Favilli e Pereira", ha aggiunto il tecnico che poi, interrogato sul possibile ritorno di Bonucci, ha risposto: "Ho avuto un buon rapporto con lui, le discussioni ci sono state anche con altri calciatori e fanno parte del lavoro".

Ma Allegri guarda al presente e all'entusiasmo che ha circondato l'arrivo di CR7, con le inevitabili aspettayove di vittoria: "È vietato dare per scontato le vittorie - ha detto - parlo per la prima volta quest'anno e sto sentendo troppe cose.

I nostri risultati dipenderanno dalla normalità, e dobbiamo fare attenzione altrimenti ci facciamo male, ma male davvero. Nessuno ci regalerà nulla, anzi ora sarà ancora più difficile, perché ci saranno motivazioni ancora maggiori nelle altre squadre. Quindi dobbiamo lavorare come abbiamo sempre fatto, avendo rispetto per gli avversari che andremo ad affrontare".

Prima di Allegri aveva parlato Joao Cancelo: "Il mio ruolo lo sceglierà l'allenatore. Io proverò sempre a fare del mio meglio.

Allegri mi ha fatto subito sentire a mio agio, anche se dovrò combattere per guadagnarmi un posto. La partita di domani è speciale perché sfiderò il mio passato, ci stiamo preparando bene per un avversario di livello" ha concluso l'esterno portoghese. (ANSA).