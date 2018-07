Turismo verde, torna Comuni Fioriti

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - Sono 182, il 20% in più dell'anno scorso, i Comuni che partecipano a Comuni Fioriti d'Italia, il concorso giunto alla 15/a edizione. Tante le sinergie con analoghe iniziative estere e i progetti organizzati nel corso dell'anno in tutto il Paese.

"E' un concorso particolare, che coinvolge i cittadini, chiamati ad abbellire i propri giardini e balconi in un'ottica di comunità", spiega Renzo Marconi, presidente di AsProFlor, l'Associazione Nazionale Produttori Flirovivauati. Un concorso che promuove "la bellezza, il settore florovivaistico e un turismo anti-crisi all'insegna del verde, del benessere, della tipicità dei luoghi", osserva l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero.

La premiazione dei vincitori a Bologna il 10 e 11 novembre.

Nei giorni scorsi la Giuria mondiale di Communities in Bloom ha visitato Pomareto (Torino), e la Giuria europea di Entente Floreale Ingria (Torino) e Cabella Ligure (Alessandria), candidati a rappresentare l'Italia nel circuito mondiale.