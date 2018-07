Leonardo, Bonucci ha chiesto vedere Juve

(ANSA) - MILANO, 26 LUG - ''L'incontro con la Juventus è nato per una richiesta di Bonucci, poi si vedrà se la trattativa andrà in porto''. Lo ha detto Leonardo, nuovo direttore tecnico del Milan, nel corso della presentazione alla stampa a Casa Milan. ''Tutto parte da una idea sua, una idea molto tranquilla e sensata di quello che sta cercando di fare. Da lì è partito un discorso per vedere se sarà possibile o no'', ha spiegato Leonardo.