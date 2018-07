Cadavere in valigia, c'è un indagato

(ANSA) - TORINO, 26 LUG - C'è un indagato per la morte di Franca Musso, la donna di 54 anni trovata morta in una valigia lo scorso novembre nelle campagne di Alice Castello (Vercelli).

Si tratta di un uomo residente in provincia, che la vittima frequentava. Occultamento di cadavere l'accusa nei suoi confronti. Sono in corso ulteriori accertamenti scientifici per stabilire se la donna, scomparsa nell'ottobre 2016, sia stata uccisa.