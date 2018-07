TorinoFilmLab a Venezia con 'Sunset'

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - TorinoFilmLab sbarca alla 75/a Mostra del Cinema di Venezia (29 agosto-8 settembre) con due film da lui sostenuti, l'attesa opera seconda del regista ungherese Laszlo Nemes 'Sanset', dopo il trionfo di 'Il figlio di Saul' (Grand Prix della Giuria e Premio FIpresci al Festival di Cannes 2015, Premio Oscar per il Miglior Film in Lingua Straniera 2016) e 'Tel Aviv on fire', del palestinese Sameh Zoabi. Il primo presentato in Concorso, il secondo nella sezione Orizzonti.

'Sunset', subito dopo, passerà nella sezione Special Presentations del Toronto International Film Festival. Il film è ambientato nella Budapest del 1913, e racconta la storia una ragazza orfana alle prese con un misterioso passato familiare alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Il film palestinese racconta di un giovane scrittore di soap opera e della sua amicizia con un soldato israeliano.

Il TorinoFilmLab è anche al 71/o Locarno Festival con 'The Guest' di Ducco Chiarini e 'A land iamgined' di Yeo Siew Hua di Singapore.