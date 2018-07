Pg, da avvocato Cota frasi gravi

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - Sono "affermazioni gravi e infondate" quelle rilasciate ieri dall'avvocato Domenico Aiello, difensore dell'ex governatore Roberto Cota, subito dopo la sentenza d'appello del processo per la Rimborsopoli dei consiglieri regionali del Piemonte. E' quanto dichiara il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo.

Cota -assolto in primo grado- è stato condannato a un anno e sette mesi di reclusione. Aiello aveva parlato di "irregolarità" e di "aberrazione" in merito a due circostanze: la pubblica accusa aveva svolto indagini anche durante il processo e il fatto che "uno dei due atti d'appello non fosse stato scritto da colui che lo aveva firmato". Saluzzo risponde che "appare straordinario che un avvocato che conosce la procedura penale (questo è presunto fino a prova contraria) si possa avventurare su un terreno così scivoloso, a meno che non si debba trovare, per la condanna del suo assistito, un colpevole sleale e additarlo all'esecrazione dell'opinione pubblica, soprattutto quella di parte".