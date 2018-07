Fca -10,6% in Borsa, stop al ribasso

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Il titolo di Fca continua a perdere in Borsa a Milano dove arriva a toccare un -10,6% per poi essere fermato in asta di volatilità. Dopo l'annuncio della morte di Sergio Marchionne e i conti della trimestrale Fca perdono in Borsa anche Exor (-2,9%), Ferrari (-1,49%), e Cnh (-0,7%).