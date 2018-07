Emre Can, vogliamo vincere la Champions

(ANSA) - TORINO, 25 LUG - "Alla Juve c'è un grande progetto: obiettivo principale deve essere la Serie A, ma vogliamo vincere la Champions". Il neoacquisto bianconero Emre Can indica così, in una intervista all'emittente inglese BBC, gli obiettivi per la stagione ormai alle porte. "Non vogliamo semplicemente giocare e sperare - aggiunge il centrocampista tedesco -, la Juve ha sempre provato a vincere la Champions". Tanto più dopo l'acquisto del calciatore più determinante del panorama calcistico mondiale, cioè Cristiano Ronaldo: "Giocare con lui, forse il miglior calciatore al mondo, è fantastico. Basta vedere quello che ha fatto e tutti i gol che ha segnato negli ultimi anni. Mi fa piacere essere nella sua stessa squadra, anche se gli altri club in Italia non ne sono così felici".