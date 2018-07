Bassetti, Marchionne uomo umili origini

(ANSA) - PERUGIA, 25 LUG - Di Sergio Marchionne ricorda "l'uomo, di umili origini, emigrato con la sua famiglia in Canada dove ha potuto studiare e realizzarsi come padre e come professionista" il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia. Che "con profonda commozione" esprime le sue "più sincere condoglianze alla famiglia".

"E ne ricordo - ha affermato il cardinale Bassetti parlando ancora di Marchionne - il dirigente d'azienda che, con coraggio e intelligenza, ha saputo scrivere una delle più importanti pagine di storia industriale degli ultimi decenni. In questo momento, in cui la pietà cristiana supera ogni sterile polemica umana, prego per lui il Signore - ha concluso il presidente della Cei - perché lo accolga nella Sua pace e doni consolazione a quanti lo hanno avuto caro".