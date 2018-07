Azimut a Cannes con 3 anteprime

(ANSA) - MILANO, 25 LUG - Azimut Yachts dai cantieri di Avigliana Torinese proporrà al Cannes Yachting Festival, previsto dall'11 al 16 settembre, tre anteprime mondiali: Azimut S6, Azimut Grande 25 Metri e Azimut Grande 32 Metri. Ad accompagnare i tre nuovi modelli, ci saranno altri 15 yacht delle 5 collezioni del marchio (Atlantis, Magellano, S, Flybridge e Grande), dal più piccolo Azimut Atlantis 34 fino all'ammiraglia Azimut Grande 35 Metri, lo yacht che a partire dal suo debutto ha venduto già 10 unità ed è stato insignito di 6 premi internazionali.

L'AD di Azimut Yachts, Marco Valle, ha dichiarato: "Stagione dopo stagione, arricchiamo la nostra offerta con nuovi modelli che spesso anticipano esigenze ancora inespresse. Tra gli armatori c'è un desiderio più diffuso di vivere a bordo in ambienti meno formali e tuttavia mai banali. La nostra è una ricerca spinta verso un design capace di esprimere contemporaneamente eleganza e comfort, a cui accompagniamo sempre un passo in avanti in innovazione e tecnologia avanzate".