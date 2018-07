Rubavano attrezzature ospedali,3 arresti

(ANSA) - UDINE, 24 LUG - Un gruppo di cittadini colombiani, dediti al furto e alla spedizione in Colombia di apparecchiature rubate in ospedali del Nord Italia e della Croazia, è stato individuato e disarticolato dai Carabinieri di Palmanova (Udine). Il gruppo è ritenuto responsabile di furti di apparecchiature per un valore di oltre 1,2 mln di euro. Tre cittadini colombiani, due uomini di 55 e 53 anni e una donna di 28, sono stati arrestati. Altre 4 persone, destinatari di ordinanze di custodia cautelare, sono ricercati. Le indagini, condotte dal Norm di Palmanova e coordinate dalle Procure di Udine, Trieste e Torino, erano partite nel 2016 dopo il furto di 7 sonde endoscopiche e di 2 sistemi televisivi per endoscopia all'ospedale di Palmanova. Sempre nel 2016 i Carabinieri hanno ricostruito furti negli ospedali di Cattinara (Trieste), Pola (Croazia) e Pinerolo (Torino). Il gruppo, che faceva base in provincia di Milano, spediva il materiale in Colombia tramite pacchi postali.