Notte all'addiaccio per turista

(ANSA) - MALESCO (VCO), 24 LUG - E' in buone condizioni il turista che ieri non era rientrato da una camminata in valle Loana. Dopo una notte all'addiaccio l'uomo, un 61enne del Milanese, è stato recuperato in Valle Vigezzo e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Domodossola. Forse a causa di una caduta, ha riportato alcune ferite, che non preoccupano i soccorritori.