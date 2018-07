Giochi '26: 1/8 decisione su candidata

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - La scelta su chi tra Cortina, Milano e Torino rappresenterà l'Italia nella corsa all'assegnazione della Olimpiadi invernali del 2026 arriverà il primo agosto. Lo ha comunicato il presidente del Coni Giovanni Malagò. "Il primo agosto ci sarà una decisione, credo sia giusto anche e soprattutto per rispetto della candidatura italiana, perché bisogna lavorarci al meglio, preparala e così poi diamo più forza anche a livello internazionale. Ho già comunicato la cosa ieri al sottosegretario Giorgetti, e lui condivide. Penso non sarebbe logico, direi quasi autolesionistico continuare a tirare la questione per le lunghe", ha aggiunto Malagò "Se ci attendiamo una sorta di vidimazione da parte del Governo dopo la scelta? Hanno demandato al Consiglio nazionale e sono costantemente informati su tutto quello che sta succedendo". La decisione arriverà nel Consiglio nazionale del Coni formalmente convocato per l'1/8 dopo la riunione di giovedì prossimo della commissione che deve vagliare gli studi di fattibilità delle 3 città.