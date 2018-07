Fondi Piemonte, oggi sentenza d'appello

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - E' prevista nel tardo pomeriggio di oggi, a Torino, la sentenza d'appello per la 'Rimborsopoli' dei consiglieri regionali del Piemonte della passata legislatura guidata dal centrodestra. Gli imputati sono venticinque. Il processo di primo grado era terminato in tribunale con 10 condanne e 15 assoluzioni: tra gli scagionati dalle accuse vi furono l'ex governatore Roberto Cota e Riccardo Molinari, oggi capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati.

Al vaglio dei giudici ci sono le modalità con cui gli allora consiglieri regionali utilizzarono i fondi destinati al funzionamento del gruppo di appartenenza. Due degli imputati hanno rinunciato ai motivi di appello in cambio di una riduzione della pena. Per gli altri il pg Giancarlo Avenati Bassi ha chiesto condanne per un ammontare di oltre 60 anni di carcere.