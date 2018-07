Concerto di Ferragosto di fronte Monviso

(ANSA) - TORINO, 24 LUG - Dopo essere stato ospitato in tutte le valli del cuneese, il tradizionale Concerto di Ferragosto 'Monviso Unesco' torna quest'anno nel luogo da cui è partita la serie 38 anni fa: Pian Munè, a 2.000 metri d'altezza, nel Comune di Paesana. Per raggiungere il luogo, con vista sul monte da cui nasce il Po, sarà necessario prendere la seggiovia oppure affrontare un'ora e mezza di camminata. Le auto, ma le anche biciclette, saranno rigorosamente stoppate a partire dalle 22 della sera prima a Paesana, dove saranno allestiti grandi parcheggi gratuiti.

Il concerto, illustrato oggi in conferenza stampa a Palazzo Lascaris alla presenza dell'assessore cuneese Alberto Valmaggia, sarà trasmesso in diretta nazionale su Rai3. L'appuntamento è a partire dalle 13, dirige l'orchestra Andrea Oddone.