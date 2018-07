Museo Cinema,1 euro persone svantaggiate

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - Il Museo Nazionale del Cinema di Torino lancia l'ingresso a un euro per le persone svantaggiate nei primi mercoledì dei mesi di agosto, settembre e ottobre.

L'iniziativa, afferma il Museo, "intende porsi anche come occasione di integrazione sociale" dedicata "alle persone in situazione di svantaggio", con "l'eliminazione delle barriere anche sociali che possono impedire la partecipazione alla vita culturale".

Le categorie di persone in situazione di svantaggio potranno avvalersi delle agevolazioni previste dal progetto presentando collettivamente una richiesta d'ingresso attraverso un soggetto giuridico impegnato nel sociale, dalle associazioni benefiche alle onlus, dalle parrocchie ai gruppi religiosi.

La richiesta dovrà essere inviata a: prenotazioni@museocinema.it per concordare con l'Ufficio prenotazioni il giorno e l'orario dell'ingresso.