Juve in volo per gli Usa, al via tournee

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - La Juventus è decollata questa mattina dall'aeroporto di Caselle alla volta degli Stati Uniti. Sono quattro le amichevoli in programma durante le due settimane della tournee, la prima il 25 luglio contro il Bayern Monaco a Philadelphia. Seguiranno quelle contro Benfica, il 28 luglio in New Jersey, All Star Game della Mls il primo agosto ad Atlanta e il 4 agosto Real Madrid a Washington. Allegri ha convocato per la tournee 27 giocatori. Non c'è Cristiano Ronaldo, che inizierà la preparazione il 30 luglio a Torino con gli altri bianconeri che hanno disputato i Mondiali. Assenti anche gli infortunati Sturaro e Spinazzola, sull'aereo in volo per gli Usa ci sono già, invece, Szczesny e Benatia. E ci sono tutti i nuovi acquisti: Perin, Caldara, Emre Can e Cancelo, mentre Khedira si aggregherà alla squadra in America.