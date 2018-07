Golf: Francesco Molinari non si ferma

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Quella ottenuta all'Open Championship è la vittoria più importante e speciale della mia carriera. Vincere un Major era il sogno della mia vita, l'ho realizzato". E' un risveglio dolcissimo quello di Francesco Molinari dopo il successo storico a Carnoustie, che lo ha lanciato al 6/o posto della classifica mondiale, impresa inedita per un italiano. "Dopo il trionfo ottenuto nel BMW PGA Championship - ha spiegato Molinari all'ANSA - ho capito che ce l'avrei fatta. Adesso non voglio fermarmi, ci sono tanti obiettivi da portare a termine. Tra questi la Ryder Cup di Parigi, dove l'Europa deve tornare a vincere. Nei miei pensieri ci sono anche le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove voglio far bene.

'Se andrò a San Siro col trofeo?' Lo spero. Sono tanti i posti dove vorrei portarlo".