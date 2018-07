Fca apre pesante in Borsa, poi riduce

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Fca apre pesante in Borsa (-4%) poi riduce le perdite a Piazza Affari (-2,46%) mentre l'ex amministratore delegato Sergio Marchionne è ricoverato in ospedale a Zurigo e il successore Mike Manley è al lavoro, impegnato con il Gec, l'organismo decisionale del Gruppo, in vista del Cda sui conti trimestrali. Analoga dinamica anche per gli altri titoli della galassia, da Ferrari (-3,3%), che perdeva il 5%, a Cnh (-2,49%) ed Exor (-1,47%), a monte della catena di controllo. Il neo amministratore delegato di Fca presiede al Lingotto di Torino il Group Executive Council, l'organismo decisionale del gruppo, costituito dai responsabili dei settori operativi e da alcuni capi funzione. Alla riunione partecipa una ventina di top manager. L'appuntamento, a cadenza mensile, era già previsto; proseguirà anche domani, vigilia della presentazione dei conti del secondo trimestre 2018.

E' stazionario Marchionne ricoverato in terapia intensiva in condizioni irreversibili all'ospedale universitario di Zurigo.