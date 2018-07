CR7mania, Juve A-Juve B allo Stadium?

(ANSA) - TORINO, 23 LUG - L'effetto CR7 si fa sentire anche sul tradizionale appuntamento di Villar Perosa. L'amichevole in famiglia della Juventus, un classico del precampionato bianconero, potrebbe disertare per la prima volta la sua abituale location per svolgersi all'Allianz stadium.

Per il momento si tratta soltanto di un'ipotesi, formulata dopo il bagno di folla delle visite mediche e della presentazione di Ronaldo a Torino. Per la prima uscita ufficiale con la maglia bianconera dell'attaccante portoghese potrebbero arrivare troppi tifosi a Villar Perosa, poco più di 4 mila abitanti, sulle montagne della Val Chisone. Di qui la possibilità che il club deroghi alla tradizione per disputare la partita tra la Juventus A e B nel proprio stadio.