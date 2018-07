Tav. Salvini, sostegno a forze polizia

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - "Il sostegno alle divise lo esprimo, da ministro, coi fatti. A qualche parlamentare di opposizione lascio volentieri le parole". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini replica a chi lo accusa di non aver detto nulla contro le aggressioni alle forze dell'ordine al cantiere del Tav. "Proprio stamattina ho ringraziato le forze dell'ordine per tutto il lavoro svolto negli ultimi giorni - aggiunge - impegnandomi a rendere sempre più sicuro ed efficace il loro lavoro, ad esempio dotandoli di pistole elettriche e lavorando per mezzi e stipendi più adeguati".