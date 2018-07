Scontro fra auto, un morto a Torino

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - Un uomo è morto, questa mattina intorno alle 6 a Torino, a causa di un incidente stradale all'incrocio di via Cigna con lungo Dora Napoli. La vittima era a bordo di una Fiat Panda diretta allo slargo conosciuto come 'Rondò della Forca' quando, per motivi ancora da chiarire, si è schiantata contro un'Alfa Romeo Mito. Il conducente della seconda auto coinvolta nello scontro è stato trasportato all'ospedale San Giovanni Bosco. Gli agenti della polizia municipale stanno cercando di ricostruire le cause dell'incidente.