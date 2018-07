Precipita in grotta, comincia recupero

(ANSA) - TORINO, 22 LUG - E' cominciato il recupero dello speleologo rimasto ferito ieri - non in modo grave - in un incidente durante l'esplorazione della Grotta della Mottera, fra le montagne del Cuneese. Si prevede che l'uscita verrà raggiunta all'alba di domattina.

La barella su cui l'uomo è stato sistemato sta percorrendo un tragitto appositamente attrezzato da varie squadre di operatori del Corpo nazionale del Soccorso alpino con carrucole e tratti in teleferica; alcuni 'disostruttori' hanno allargato i varchi nella roccia, mentre tecnici in tuta da sub stazionano nei punti sommersi dalle acque passandosi la barella di mano in mano.

Alle operazioni stanno partecipando 80 tecnici speleologici Cnsas di Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche, oltre a 20 tecnici alpini della Delegazione piemontese di Mondovì che la notte scorsa hanno condotto in salvo i compagni di escursione dell'infortunato e ora gestiscono il trasporto dei materiali lungo la via ferrata che conduce all'imbocco della grotta.