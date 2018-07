Camilleri ad Ferrari, Elkann presidente

(ANSA) - MARANELLO, 21 LUG - Louis Carey Camilleri è il nuovo amministratore delegato della Ferrari, John Elkann è presidente.

Lo ha deciso il consiglio di amministrazione della casa di Maranello, dopo il peggioramento delle condizioni di salute di Sergio Marchionne. Studi in economia e business a Losanna, solida preparazione ed esperienze di primo piano nel mondo degli affari, Camilleri è manager dal profilo internazionale. Nato ad Alessandria d'Egitto da famiglia maltese, 63 anni, parla quattro lingue e vanta un patrimonio stimato in 150 milioni di sterline. E' in Svizzera, dopo gli studi, che inizia la carriera: nel 1978 entra in Philip Morris come analista di sviluppo del business.

All'interno dell'azienda ricopre diversi incarichi, tutti di crescente importanza, fino a diventare presidente e ad. Ha ricoperto analoghi incarichi anche in Kraft Foods ed è stato nel cda della messicana America Movil e di Telmex International.