Stalking a suora, chiesti 2 anni preside

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Due anni di reclusione sono stati chiesti dalla procura di Torino per il preside di un istituto tecnico commerciale torinese, processato in tribunale per stalking nei confronti di una suora, ex madre generale di un istituto in Val Susa.

Secondo l'accusa, nel 2015 l'uomo - presentandosi come sindacalista Ugl - avrebbe inviato una quarantina di e-mail alla religiosa, più una decina all'allora direttore della Cei cardinale Angelo Bagnasco, al vescovo e al sindaco di Susa e al direttore di un periodico locale e a diversi istituti religiosi sparsi nel mondo: nelle missive segnalava l'esistenza di numerose violazioni nella struttura. Secondo il pm Dionigi Tibone e l'avvocato di parte civile Gabriele Pezzano si trattò di una vendetta: 4 anni prima, l'uomo avrebbe proposto un suo amico come direttore dell'Istituto, che ottenne il posto ma venne poi allontanato; inoltre avrebbe voluto che la gestione dell'istituto venisse affidata a una cooperativa.

L'imputato è difeso dall'avvocato Alessandro Parrotta.