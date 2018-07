Piccoli anatroccoli in basilica Vercelli

(ANSA) - VERCELLI, 20 LUG - Crocifisso, altare e organo della basilica di Sant'Andrea, il gioiello gotico di Vercelli studiato nei libri di storia, sono diventati per qualche ora il rifugio per un gruppo di piccoli anatroccoli con la loro mamma, entrati da chissà quale porta dell'abbazia cittadina. A salvarli ci hanno pensato i vigili del fuoco del comando provinciale, che con non poche difficoltà - vuoi per il capannello di curiosi che si era formato all'interno delle navate, vuoi per la velocità di fuga degli anatroccoli - li hanno radunati e messi all'interno di uno scatolone.

Mamma anatra e i suoi piccoli sono stati consegnati alla protezione animali, che si è fatta carico di fornire ai malcapitati pappa e acqua, mettendoli al sicuro.