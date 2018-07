Olimpiadi, Torino candidatura più forte

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - "La candidatura di Torino alle Paralimpiadi e Olimpiadi invernali del 2026 è la più forte, la migliore possibile in quanto soddisfa tutti i criteri richiesti dal Cio con l'agenda 2020, per questo aspettiamo fiduciosi la decisione del Coni". Ad affermarlo i rappresentanti delle istituzioni locali piemontesi che si sono riuniti oggi nella sede della Città Metropolitana.

All'incontro, che si è tenuto all'indomani del via libera alla candidatura di Torino da parte del Consiglio Comunale, erano presenti la sindaca di Torino e della Città Metropolitana Chiara Appendino, il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino e i primi cittadini dei comuni montani interessati dall'evento a cinque cerchi.