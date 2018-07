Causò rogo bosco, allevatore a giudizio

(ANSA) - CUNEO, 20 LUG - E' stato rinviato a giudizio l'allevatore cuneese, 70 anni, che lo scorso agosto provocò un incendio lungo la provinciale per Pianfei che mandò in fumo sei ettari di bosco. L'uomo è stato identificato al termine di una articolata indagine dei carabinieri forestali coordinata dal pm di Cuneo Giulia Colangeli.

L'allevatore, secondo l'accusa, avrebbe causato il rogo di proposito per pulire i pascoli che aveva in condizione. I carabinieri forestali della Stazione di Mondovì e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale di Cuneo hanno indagato con la collaborazione del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mondovì.