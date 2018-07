Barbera d'Asti,ecco sua mappa sensoriale

(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Una mappa sensoriale della Barbera d'Asti docg per definire il vasto territorio della denominazione, che si estende per 5.300 ettari sulle colline di 167 comuni delle province di Asti e Alessandria. E' quanto si propone di fare Barbera d'Asti 2.0, lo studio scientifico presentato al castello di Costigliole d'Asti dal presidente del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato, Filippo Mobrici.

Il suo scopo, spiega Mobrici, è quello di "arrivare alla caratterizzazione delle aree produttive". Grazie allo studio sarà possibile "modellizzare le relazioni uve vino e proporre ai produttori un modello predittivo che, in base alle caratteristiche delle uve, possa decidere il target commerciale a cui destinare il futuro vino", aggiunge Vincenzo Gerbi, dell'Università di Torino, responsabile scientifico del progetto. Sono 111 le Barbere d'Asti di 97 cantine campionate.

"Un segno concreto della volontà di valorizzare questo vitigno", spiega l'assessore all'Agricoltura della Regione Piemonte, Giorgio Ferrero.