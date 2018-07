Profugo sventò rapina, autore costituito

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Si è costituto Ermes Simone Marinelli, 28 anni, disoccupato, che lo scorso 30 giugno, armato di coltello, aveva tentato un colpo al 'PrestoFresco' in via Mercadante a Torino. La rapina era stata sventata da Osahon, 27 anni, richiedente asilo nigeriano che era solito chiedere l'elemosina davanti al supermercato. Il ragazzo si era scagliato contro il ladro, bloccandolo e schivando i colpi di coltello.

Marinelli era scappato. Ai carabinieri ha confessato di aver provato a mettere a segno, tra giugno e luglio, altri furti nella zona nord di Torino: all'Ins in via Gottardo, ai Presto Fresco in via Valdengo e in via Clementi. Tossicodipendente, nell'ultimo periodo aveva venduto il cellulare, alcuni vestiti e due televisori.

Osahon verrà ora assunto nel supermercato di via Mercadante.

"E' stato coraggioso e così abbiamo deciso di offrirgli un posto - spiega la titolare del negozio - Stiamo preparando i documenti. Tra qualche settimana inizierà a lavorare da noi".