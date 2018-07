Olimpiadi 2026, sì Torino a candidatura

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Il Consiglio comunale di Torino ha approvato la delibera di sostegno alla candidatura alle Olimpiadi del 2026. Il documento non ha ottenuto però l'unanimità: i voti a favore sono stati 22 (Movimento 5 Stelle e Noi con l'Italia), 8 gli astenuti (Pd, Moderati, Lista Civica per Torino e Lista Civica Morano) e un contrario (Uscita di Sicurezza). Assenti le 5 Stelle Daniela Albano e Marina Pollicino, che non avevano sottoscritto la delibera. "La maggioranza c'è - dice la sindaca Appendino - Credo nel lavoro fatto, non abbiamo paura di candidarci".

Non ha partecipato al voto la consigliera di Torino in Comune Eleonora Artesio. E' uscito dall'Aula anche il consigliere Pd Enzo Lavolta. "Ogni lavoro è perfettibile ma abbiamo fatto passi avanti e a ogni passo avanti le minoranze hanno sollevato delle obiezioni per non assumersi responsabilità politiche. È una delibera in cui crediamo - ribadisce Appendino -, non abbiamo nessuna paura di candidarci e portare avanti il nostro progetto. Voi ce l'avete? - aggiunge Appendino rivolgendosi alle opposizioni -. Non ci sono più scuse, quello che rimarrà agli atti è il voto di oggi, quello che andrà al Coni è la delibera di oggi. Il consigliere di Forza Italia Osvaldo Napoli avrebbero votato sì. Molto più facile far finta che un dissenso non esista che affrontarlo - osserva a proposito delle posizioni critiche assunte nelle ultime settimane dal Movimento 5 Stelle -. Il lavoro di sintesi che abbiano fatto ha affrontato le difficoltà. Probabilmente si poteva fare meglio, tutto su può fare meglio".(ANSA)