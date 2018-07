Idea, truffati da partner cinese Lvchi

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Idea Institute, storica casa di design, fondata nel 1978 dall'ingegnere Franco Mantegazza e da Renzo Piano, è stata truffata dal partner cinese Lvchi, ma a settembre riprenderà l'attività grazie a una commessa da 6 milioni da un cliente di Nanchino per tre show car da presentare a Ginevra nel 2019. Lo spiega l'ad Domenico Morali, dopo le anticipazioni dal Corriere della Sera Torino.

"Lvchi ha pagato il contratto per Venere, prima limousine elettrica, ma non ha finalizzato l'acquisto di Idea entro il 31 marzo. C'è una penale da 20 milioni e fatture scadute per altri 7: ci siamo rivolti alla Camera Arbitrale di Shanghai", spiega Morali. L'azienda ha lasciato il capannone di Moncalieri, rilevato da Italdesign e avrebbe dovuto trasferirsi a Caprie, nell'ex Centro Stile Bertone, per produrre limousine e citycar elettriche. "Ci trasferiremo a Rivoli, è un momento difficile ma entro fine anno recupereremo. Lvchi aveva annunciato di avere acquisito Idea, ora dobbiamo tornare sul mercato", dice Morali.