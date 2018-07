Gallina,su Giochi no questioni principio

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - "Sarebbe spiacevole che non si riesca a portare le Olimpiadi a Torino per questioni di principio, visto che quella di Torino sarebbe un'Olimpiade a basso impatto ambientale e che sarebbe un'occasione per rilanciare un territorio, su cui la crisi ha picchiato in modo pesante". Lo ha detto il presidente dell'Unione Industriale di Torino, Dario Gallina.

"Il mondo delle imprese si è già speso in favore dei Giochi.

Noi siamo pronti", ha aggiunto Gallina, lanciando un appello "a chi ha responsabilità di governo, a guardare al territorio nazionale in modo bilanciato, portando eventi dove c'è bisogno.

Milano ha già avuto Expo, con cui ha imboccato un ciclo di ripresa, ora tocca a Torino", ha concluso Gallina.