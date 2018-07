Furgone contro auto, un morto a Torino

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Grave incidente stradale nella notte sulla tangenziale di Torino. Un 75enne è morto e altre quattro persone, tea cui una bambina di dieci anni, sono rimaste ferite.

La vittima era alla guida di una Ford Fiesta, a bordo della quale viaggiavano anche la bimba e due donne di 21 e 35 anni di origini albanesi. Nei pressi dell'uscita di Debouche', in direzione di Savona, l'auto è stata travolta da un furgone Renault Mater guidato da un francese di 51 anni.

La vittima, residente a Carignano, probabilmente non indossava le cinture di sicurezza ed è stata sbalzata fuori dall'abitacolo. L'uomo è morto sul colpo. Per estrarre dalle lamiere la bimba e le due donne, trasportate in ospedale, è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Il conducente del furgone, risultato negativo all’alcoltest, è stato portato all’ospedale di Moncalieri per accertamenti.

Gli agenti della polizia stradale di Torino stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.