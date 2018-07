Frontiere, festival della montagna

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Dal 25 al 29 luglio, nella borgata partigiana di Paraloup, in Valle Stura (Cuneo), la Fondazione Nuto Revelli e Acti Teatri Indipendenti organizzano la prima edizione di Frontière, festival della montagna: spettacoli, dialoghi e incontri per raccontare il naturale migrare delle genti attraverso le Alpi. Tra gli ospiti: Enzo Barnabà, Gianni Basilotta, Laura Curino, Mariella Fabbris, Laura Fossati, Carlo Infante, Saverio La Ruina, Ivano Marescotti, Andrea Membretti, La Mesquia, Beppe Rosso.

Il nome Paraloup, la più alta borgata del comune di Rittana (1360 m) secondo la tradizione popolare locale significa "difesa dai lupi". Tra l'autunno del 1943 e il 1944 è stata la sede della prima banda partigiana di Giustizia e Libertà. Vi militarono in qualità di comandanti Duccio Galimberti, Dante Livio Bianco e, più tardi, Nuto Revelli. Con loro, oltre 200 giovani e giovanissimi che avevano deciso di contribuire con le armi in pugno a liberare l'Italia dal fascismo.