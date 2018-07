Droga 'a chilometro zero', tre arresti

(ANSA) - TORINO, 19 LUG - Una serra per la coltivazione della marijuana, con all'interno 25 piante, è stata scoperta a Rubina, nel Torinese, dai carabinieri che hanno arrestato una ragazza albanese di 18 anni e l'amico italiano di 21 anni. I due si trovano ora ai domiciliari. La giovane è sorella di un 43enne fermato lo scorso maggio perché in una serra ad Almese si prendeva cura di sedici piantine di marijuana. I militari dell'Arma lo aveva individuato dopo aver ascoltato alcuni tossicodipendenti che si vantavano di acquistare droga 'a chilometro zero'. Messo ai domiciliari, ora è tornato in libertà.