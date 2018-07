Politecnico, primo Impact Campus

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Nasce il primo Centro dedicato alla formazione nella sostenibilità sociale per gli architetti e gli ingegneri del futuro. L'iniziativa è del Politecnico e della Fondazione Giovanni e Annamaria Cottino con SocialFare.

Il cantiere - spiega Patrizia Lombardi, prorettore - partirà a settembre e durerà almeno due anni, con un investimento di 10 milioni per la struttura e 2,5 per l'offerta formativa. Il Campus, che avrà sede nella Cittadella Politecnica su 3.500 mq con spazi flessibili, sarà frequentato da studenti del Politecnico e dell'Università (oltre 600 fra triennali e magistrali), ma anche da manager. "E' il progetto che meglio interpreta l'anima della fondazione", spiega Giovanni Cottino, 91 anni, imprenditore, che si è laureato al Politecnico nel 1950 e ha avuto l'idea del Centro. "Vogliamo imprimere nuove direzioni alla formazione con una didattica innovativa in grado di formare professionisti e manager, che possono operare per lo sviluppo del territorio", dice il rettore Guido Saracco.