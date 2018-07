Nuova cittadella dello sport a Tortona

(ANSA) - TORTONA (ALESSANDRIA), 18 LUG - Una cittadella dello sport, con un palazzetto da 5 mila spettatori, diversi campi polifunzionali, padiglioni per la ristorazione e il tempo libero e un edificio di due piani a fare da quartier generale al Derthona Basket. E' stata presentato questa mattina il progetto di Casa Tortona, come Beniamino Gavio, presidente dell'omonimo Gruppo che finanzia l'intervento, ha definito la struttura che sorgerà in località San Guglielmo, zona sud-ovest di Tortona.

La posa della prima pietra è prevista a inizio 2019 e i lavori dovrebbero concludersi entro 12-15 mesi. "Questa casa, dedicata a Marcellino e Pietro Gavio, i nostri fondatori che per Tortona hanno fatto molto, vogliamo appartenga a tutti i cittadini - sottolinea Beniamino Gavio -. Si tratta di un gesto concreto per dimostrare il legame che da sempre ci unisce a Tortona, dove è rimasto il cuore delle nostre attività. Crediamo nel binomio economia globale e locale, nella simbiosi tra industria, sviluppo e territorio".