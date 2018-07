Appendino dà dossier No Tav a Toninelli

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - E' finito sul tavolo del ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, il dossier sulla Torino-Lione realizzato dalla commissione tecnica No Tav. A consegnarglielo, nel corso dell'incontro di ieri a Roma, è stata la sindaca di Torino, Chiara Appendino. Una mossa, riferiscono le pagine locali di alcuni quotidiani, studiata dalla prima cittadina per offrire 'qualcosa di grillino' alla sua maggioranza nel tentativo di arrivare ad un voto unanime nel Consiglio straordinario di domani sulla delibera pro Olimpiadi chiesta dal Coni.

Nella cartellina lasciata dalla Appendino a Toninelli ci sono schede, grafici, tavole e numeri con cui gli oppositori della Torino-Lione ritengono di poter dimostrare che la linea attuale è più che sufficiente e non serve proseguire con i lavori del Tav. La posizione della sindaca di Torino e della sua maggioranza contro la Torino-Lione è, del resto, nota da tempo.

Non a caso, tra i primi atti politici della sua giunta c'è stata l'uscita dall'Osservatorio sulla Torino-Lione.