Annegato in sottopasso,semaforo Rivarolo

(ANSA) - TORINO, 18 LUG - Mentre sono in corso le indagini della procura di Ivrea per omicidio colposo, il Comune ha deciso di intervenire sulla sicurezza del sottopasso di via Galileo Ferraris, a Rivarolo Canavese, dove lo scorso tre luglio è morto annegato un operaio di Favria. Vista l'impossibilità di escludere ulteriori allagamenti, infatti, il Comune ha dato incarico ad un professionista di progettare un impianto semaforico d'emergenza che si attiverà in caso di superamento del livello di sicurezza dell'acqua.

I segnali installati all'ingresso del tunnel "non sono risultati sufficienti a tutelare l'incolumità pubblica". Da qui l'esigenza di segnalare maggiormente il pericolo allagamenti e di conseguenza impedire l'accesso al sottopasso.