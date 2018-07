Torino: Rincon, qui con testa e cuore

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - "Sono qui con la testa e con il cuore.

L'anno scorso ho avuto dei cali, ora c'è voglia di fare bene".

Lo promette Tomas Rincon, che dal ritiro del Torino a Bormio assicura "voglia di riscatto". E allontana così le indiscrezioni che lo vorrebbero al centro di alcune trattative di mercato. "Se l'anno scorso Atalanta, Fiorentina e Milan sono arrivate prima di noi - sostiene il giocatore granata attraverso il sito Internet del club - è perché hanno fatto meglio. Con le chiacchiere non si va da nessuna parte. Dobbiamo Lavorare molto per fare bene" La filosofia è la stessa di Walter Mazzarri. "Il mister sta approfittando del tempo che ha a disposizione per creare delle basi per il campionato - spiega -: potremo giocare col 3-5-2 o col 3-4-3 e il mister ora sta provando varie soluzioni. Nella mia carriera ho giocato sia nel 3-5-2, davanti alla difesa, che nel 3-4-3, dove invece posso avanzare di più.

Il mister è molto puntiglioso e lavora al massimo sui dettagli, che sono poi quelli che fanno la differenza".