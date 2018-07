Mezzi Gtt sicuri, 40 mila i controlli

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Oltre 40mila persone controllate ogni anno sui mezzi di trasporto pubblico in più di 400 interventi. Sono i numeri di 'Linea sicura', il servizio che vede insieme assistenti alla clientela di Gtt e agenti della Polizia Municipale di Torino la cui attività è stata illustrata oggi nella seduta congiunta delle Commissioni Legalità, Prima e Seconda del consiglio comunale.

Attivo dal 2003, il progetto ha l'obiettivo di contrastare l'evasione, aumentare la percezione di sicurezza e prevenire reati e aggressioni al personale Gtt. Dieci i casi da inizio anno. A questi si aggiungono i controlli di Gtt sui biglietti, più di 3,5mln nel 2017, con oltre 100mila verbali compilati, il 30% dei quali con pagamento a bordo della multa da 25 euro.

"Inoltre - ha spiegato il comandante dei vigili Emiliano Bezzon - ci sono i controlli nell'ambito della sicurezza che vengono realizzati da vigili in borghese per contrastare borseggi e molestie".