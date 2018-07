Tav: Ferrentino (Pd), da No Tav insulti e calci a mia auto

(ANSA) - TORINO, 16 LUG - "Insulti, calci alla macchina, sputi e spruzzi d'acqua per lavare la carrozzeria... io sono abituato, mi dispiace per il mio capogruppo, alessandrino e quindi non abituato". E' il post con cui, su Facebook, il consigliere regionale Antonio Ferrentino (Pd) ha denunciato le modalità con cui oggi a Susa un gruppo di No Tav lo ha contestato. "Democrazia No Tav", aggiunge. Il messaggio è corredato da fotografie.

Ferrentino era andato a Susa per prendere parte a un convegno sul Tav. Con lui in auto c'era un altro consigliere regionale dem, Domenico Ravetti. (ANSA).