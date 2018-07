Giochi26: Mornati, commissione al lavoro

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - "Dobbiamo ringraziare le tre delegazioni delle città candidate, perché non era facile ma è anche bello per il movimento olimpico e il Coni avere tre città così impegnate a prescindere da quello che sarà l'esito. Noi non siamo una commissione di valutazione ma di semplificazione, deciderà il Consiglio nazionale ma oggi è la prima volta che avevano l'opportunità di parlare ed esporre in maniera più approfondita i loro dossier". Così Carlo Mornati, segretario generale del Coni e coordinatore della commissione nominata dalla Giunta per esaminare nel dettaglio i tre studi di fattibilità di Cortina, Milano e Torino, da cui poi uscirà il nome della candidata italiana per le Olimpiadi invernali del 2026. "Con le città non ci saranno altri incontri - ha spiegato Mornati - ma noi ci rivedremo come commissione altre due o tre volte per dare al Consiglio nazionale del Coni gli elementi necessari per decidere. L'obiettivo è farlo nel più breve tempo possibile".