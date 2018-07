Giochi'26: Lombardia compatta per Milano

(ANSA) - MILANO, 16 LUG - Il sottosegretario regionale lombardo con delega ai Grandi eventi sportivi Antonio Rossi sarà oggi a Roma 'al fianco' dell'assessore milanese allo Sport Roberta Guaineri alla riunione convocata dal Coni per fare il punto sulle candidature olimpiche in vista dei Giochi invernali del 2026. "Una presenza, la mia che testimonia la compattezza e l'unità d'intenti che caratterizza la nostra azione per raggiungere quest'importante traguardo" afferma Rossi in una nota.